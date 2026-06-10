Weltranglisten-Platzierung: 21

Beste WM-Platzierung: 6x Vorrunden-Aus (7 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Amir Ghalenoei (seit 2023)

Marktwert gesamt: 32,05 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Mehdi Ghayedi (Al-Nasr SC) – 4,50 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Mehdi Taremi (Olympiacos)

Bevorzugtes System: 4-2-3-1

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WM-Prognose:

Der Iran zählt zwar laut FIFA-Rangliste zu den stärksten Mannschaften Asiens, dennoch gibt es einige Zweifel. Die Mannschaft ist stark von ihrer erfahrenen Generation geprägt, viele Leistungsträger haben die 30 bereits überschritten und spielen mittlerweile nicht mehr auf europäischem Topniveau. Hinzu kommt der politisch brisante Ausschluss von Torjäger Sardar Azmoun, der gemeinsam mit Mehdi Taremi jahrelang das Offensivduo bildete. Zwar verfügt der Iran mit Taremi weiterhin über einen Stürmer von internationalem Format, insgesamt wirkt der Kader aber weniger dynamisch als viele asiatische Konkurrenten. Erfahrung und defensive Stabilität sprechen für den Iran, die fehlende Verjüngung und die personellen Nebengeräusche dagegen. Ein Kampf um Platz zwei oder drei in der Gruppe erscheint realistisch, für den ersehnten ersten Einzug in die K.-o.-Phase wird es aber erneut eng.

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