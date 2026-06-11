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Hier siehst du den WM-Auftakt Mexiko-Südafrika LIVE im TV
Die Fußball-WM 2026 geht los! Heute steigt die große Eröffnungsfeier und das erste WM-Spiel von Co-Gastgeber Mexiko gegen Südafrika. So siehst du die WM LIVE:
Es geht endlich los! Die FIFA WM 2026 startet heute in Mexiko-Stadt.
Das große Spektakel beginnt bereits vor dem Anpfiff mit der feierlichen Eröffnungsfeier, die dich live auf die Endrunde einstimmt. Die Übertragung der großen Eröffnungsshow startet in ORF1 bereits um 19:35 Uhr.
Erstes WM-Spiel Mexiko-Südafrika um 21 Uhr
Direkt im Anschluss rollt das Leder beim Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Mexiko und Südafrika - ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker.
In Österreich sind alle Spiele der Weltmeisterschaft komplett im Free-TV zu sehen. Der ORF und ServusTV teilen sich die Rechte und übertragen jeweils 52 Partien. Sämtliche Begegnungen stehen zudem im Livestream auf ORF ON sowie ServusTV On zum Abruf bereit.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Donnerstag, 11.06., 21:00 Uhr: Mexiko vs. Südafrika – live im ORF
Freitag, 12.06., 04:00 Uhr: Südkorea vs. Tschechien – live im ORF
Freitag, 12.06., 21:00 Uhr: Kanada vs. Bosnien und Herzegowina – live im ORF