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Hier siehst du den WM-Auftakt Mexiko-Südafrika LIVE im TV

In Österreich sind alle Spiele der FIFA WM 2026 im Free-TV zu sehen. Der ORF und ServusTV teilen sich die Partien auf. Ein Überblick:

Hier siehst du den WM-Auftakt Mexiko-Südafrika LIVE im TV Foto: © IMAGO / Bihlmayerfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Es geht los! Die FIFA WM 2026 wird am Donnerstag mit dem Spiel zwischen Gastgeber Mexiko und Südafrika (ab 21.00 im LIVE-Ticker) eröffnet.

In Österreich sind alle Spiele der WM im Free-TV zu sehen. Der ORF und ServusTV übertragen jeweils 52 Partien. Die Spiele sind auch im Stream auf ORF ON sowie ServusTV On zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Donnerstag, 11.06., 21:00 Uhr: Mexiko vs. Südafrika – live im ORF

Freitag, 12.06., 04:00 Uhr: Südkorea vs. Tschechien – live im ORF

Freitag, 12.06., 21:00 Uhr: Kanada vs. Bosnien und Herzegowina – live im ORF

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