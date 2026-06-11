Superstar Yamal zuletzt angeschlagen: Spanien kann aufatmen

Die spanische Nationalmannschaft darf aufatmen.

Superstar Lamine Yamal kehrt nämlich vier Tage vor dem ersten WM-Spiel der Spanier zurück ins Teamtraining. Nicht nur der Barcelona-Spieler trainiert wieder, auch sein Pendant am linken Flügel, Nico Williams, ist am Donnerstag wieder dabei.

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Beide fehlten bei der WM-Generalprobe gegen Peru (3:1) noch angeschlagen. Wegen einer Muskelverletzung am Oberschenkel bestritt Yamal seit April kein Spiel mehr. Williams stand zuletzt Mitte Mai auf dem Feld. Auch er hatte mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen.

Spanien trifft am 15. Juni (18.00) auf WM-Debütant Kap Verde.

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