ÖFB-Gegner Algerien gewinnt WM-Generalprobe klar

Österreichs Gruppengegner Algerien hat im letzten Testspiel vor der Fußball-WM einen 4:0-Kantersieg gegen Bolivien gefeiert.

Die Begegnung in Kansas City am Mittwoch (Ortszeit) fand hinter geschlossenen Türen statt, laut Medienberichten auf Wunsch von Algerien-Teamchef Vladimir Petkovic.

Allerdings veröffentlichte Algeriens öffentlich-rechtlicher TV-Sender Highlights der Partie. Bolivien hatte die Qualifikation für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko verpasst.

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Marseille-Stürmer Gouiri mit Doppelpack

Aissa Mandi (45.) von Lille brachte die Algerier nach einem Freistoß kurz vor dem Pausenpfiff in Führung, dann wechselte Petkovic alle elf Spieler aus.

Nach dem Seitenwechsel überzeugte Amine Gouiri von Marseille mit einem Doppelpack (56., 58.). Für den dritten Treffer innerhalb von fünf Minuten sorgte Feyenoord-Flügelspieler Anis Hadj Moussa (61.), der in der Vorwoche das Goldtor beim 1:0-Erfolg im Testspiel auswärts in den Niederlanden erzielt hatte.

Algerien startet bei der ersten WM-Teilnahme seit 2014 in Gruppe J am kommenden Mittwoch (3:00 Uhr MESZ) gegen Titelverteidiger Argentinien ins Turnier, dann stehen die Duelle gegen Jordanien (23. Juni) und die ÖFB-Auswahl in Kansas City (28. Juni, 4:00 Uhr MESZ) auf dem Programm.

Bolivien hatte in der Südamerika-Qualifikation den siebenten Platz belegt und scheiterte schlussendlich im Interkontinental-Playoff gegen den Irak (1:2) im Duell um ein WM-Ticket.

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