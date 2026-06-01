Wer wird Weltmeister 2026? Wie weit kommt Österreich?

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Zusätzlich zu den Spieltipps gibt es Bonusfragen, bei denen du weitere Punkte sammeln kannst. Etwa: Wer erzielt das erste Tor von Österreich bei der WM?

Richtiger Bonus-Tipp: 5 Punkte

Falscher Bonus-Tipp oder kein Tipp: 0 Punkte

Achtung: Bonus-Tipps können nur bis zum Turnierbeginn abgegeben werden.

Punkte für die Bonustipps werden in den privaten Tipp-Gruppen nicht berücksichtigt.

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