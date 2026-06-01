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WM-Tippspiel: So funktionieren die Bonus-Tipps

Tippe die richtigen Ergebnisse, sammle Punkte - und gewinne mit etwas Glück starke Preise. Durch Bonus-Tipps kannst du zusätzliche Punkte sammeln. So funktioniert's:

WM-Tippspiel: So funktionieren die Bonus-Tipps
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Tippe die richtigen Ergebnisse, sammle Punkte und kämpfe dich an die Spitze des Rankings. Je besser dein Tipp, desto mehr Punkte – und desto größer deine Chancen auf starke Preise!

Zusätzlich zu den Spieltipps gibt es Bonusfragen, bei denen du weitere Punkte sammeln kannst. Etwa: Wer erzielt das erste Tor von Österreich bei der WM?

  • Richtiger Bonus-Tipp: 5 Punkte

  • Falscher Bonus-Tipp oder kein Tipp: 0 Punkte

Achtung: Bonus-Tipps können nur bis zum Turnierbeginn abgegeben werden.

Punkte für die Bonustipps werden in den privaten Tipp-Gruppen nicht berücksichtigt.

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