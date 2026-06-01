-
WM 2026: Kann Österreich die EURO übertreffen?Standpunkt
-
Wenn heute WM-Wäre: Haralds ÖFB-Startelf für JordanienAnsakonferenz
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Lothar MatthäusStammtisch
-
Hat Rangnick die Richtigen nominiert?Standpunkt
-
Der ÖFB-Kader im WM-CheckAnsakonferenz
-
Ansakonferenz: Das ist unser WM-KaderAnsakonferenz
-
ÖFB-Team: So gut wie nie?Standpunkt
-
Kalajdzic: Fixstarter bei der WM 2026?Ansakonferenz
WM-Tippspiel: So funktionieren die Bonus-Tipps
Tippe die richtigen Ergebnisse, sammle Punkte - und gewinne mit etwas Glück starke Preise. Durch Bonus-Tipps kannst du zusätzliche Punkte sammeln. So funktioniert's:
Wer wird Weltmeister 2026? Wie weit kommt Österreich?
Beweise dein Experten-Wissen im LAOLA1 WM-Tippspiel presented by bwin! Hier geht's zum WM-Tippspiel >>>
Tippe die richtigen Ergebnisse, sammle Punkte und kämpfe dich an die Spitze des Rankings. Je besser dein Tipp, desto mehr Punkte – und desto größer deine Chancen auf starke Preise!
Zusätzlich zu den Spieltipps gibt es Bonusfragen, bei denen du weitere Punkte sammeln kannst. Etwa: Wer erzielt das erste Tor von Österreich bei der WM?
Richtiger Bonus-Tipp: 5 Punkte
Falscher Bonus-Tipp oder kein Tipp: 0 Punkte
Achtung: Bonus-Tipps können nur bis zum Turnierbeginn abgegeben werden.
Punkte für die Bonustipps werden in den privaten Tipp-Gruppen nicht berücksichtigt.
Jetzt alle Gewinne entdecken >>>
Hier geht's zum WM-Tippspiel >>>
18+ | Suchtrisiken | AGBs unter bwin.com