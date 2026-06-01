Knappes Resultat im zweiten DFB-Test gegen Finnland

Deutschland gewinnt auch das zweite Testspiel gegen Finnland.

Die DFB-Auswahl setzt sich am Montagmittag am DFB-Campus in Frankfurt am Main mit 1:0 durch.

Im Vergleich zum offiziellen Testspiel in Mainz am Sonntag (zum Spielbericht >>>) bot Bundestrainer Julian Nagelsmann in einem Spiel über zweimal 25 Minuten eine rundum veränderte Startelf auf.

Eigentor besorgt Entscheidung

Alexander Nübel, Waldemar Anton, Antonio Rüdiger, Malick Thiaw, David Raum, Leon Goretzka, Pascal Groß, Angelo Stiller, Leroy Sane, Jamie Leweling und Nick Woltemade durften Spielpraxis sammeln.

Ein Eigentor von Doni Arifi nach einem Eckball von Raum sorgt in Minute 40 für die Entscheidung.

Am 6. Juni steht für die DFB-Elf gegen die USA die Generalprobe für die WM-Endrunde an.