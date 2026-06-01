Verletzter Lamine Yamal: Spanien-Coach gibt Update

Kann Spanien schon im ersten Gruppenspiel auf Superstar Lamine Yamal bauen?

Der Flügelspieler des FC Barcelona zog sich Ende April in der Liga eine Oberschenkelverletzung zu und pausiert seitdem komplett.

Anfangs war noch nicht abzusehen, ob der Youngster eventuell auch die ersten Spiele der Spanier bei der anstehenden Weltmeisterschaft verpassen könnte.

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Teamchef Luis de la Fuente hat dazu in der "Mundo Deportivo" ein Update gegeben: "Wir wissen, dass er in Topform sein wird, und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass er für das erste Spiel bereit sein wird".

Der Unterschiedsspieler

Der amtierende Europameister trifft in Gruppe H auf Neuling Kap Verde (15. Juni), Saudi-Arabien (21. Juni) und Uruguay (27. Juni).

Auf der Jagd nach dem zweiten Weltmeistertitel nach 2010 braucht die "Furia Roja" auch einen fitten Lamine Yamal. Der 18-jährige Ausnahmespieler kommt in dieser Saison für den FC Barcelona auf 24 Tore und 17 Vorlagen in 45 Spielen.

De la Fuente zeigt sich in jedem Fall optimistisch: "Meiner Meinung nach haben wir die besten Spieler der Welt. Es gibt aber viele sehr starke Mannschaften. Unter den ernsthaften Titelanwärtern gibt es acht, neun oder zehn Teams mit einer echten Chance auf den WM-Titel. Wir müssen sehr gut spielen, wenige Fehler machen und gute Tage erwischen, damit uns niemand schlägt."