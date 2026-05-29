Wer wird Weltmeister 2026? Wie weit kommt Österreich?

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Tippe die richtigen Ergebnisse, sammle Punkte und kämpfe dich an die Spitze des Rankings. Je besser dein Tipp, desto mehr Punkte – und desto größer deine Chancen auf starke Preise!

Erstelle auch eine Gruppe mit deinen Freunden oder Kollegen und spielt nach euren eigenen Regeln! Hier gilt: Dein Spiel, deine Regeln! Du kannst individuell einstellen, welche Events getippt werden und wie die Punktevergabe funktionieren soll.

Du kannst eine öffentliche Gruppe erstellen, der jeder beitreten kann. In einer nicht-öffentlichen Gruppe werden die Teilnehmer vom Gruppenadministrator eingeladen.

Du kannst deine Gruppe auch mit einem oder mehreren Tippspiel-Teams verknüpfen.