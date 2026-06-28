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WM-Programm, 28. Juni: Die Sechzehntelfinals starten!

Co-Gastgeber Kanada eröffnet das Sechzehntelfinale. Das ist das Programm am 28. Juni:

WM-Programm, 28. Juni: Die Sechzehntelfinals starten! Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
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Es geht los mit der K.o.-Runde bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026! Davor schließt aber das Duell Österreich gegen Algerien die Gruppenphase noch ab.

Ein Überblick über den Zeitplan am 28. Juni:

Programm, 28. Juni (MESZ):

21:00 Uhr: Südafrika - Kanada (LIVE-Ticker >>>)

  • WM-Co-Gastgeber Kanada bestreitet erstmals in seiner Geschichte ein K.o.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft und könnte folglich mit dem ersten K.o.-Sieg Geschichte schreiben.

  • Historisch ist bereits der Fakt, dass Kanada der erste WM-Gastgeber ist, der nicht im eigenen Land antritt. Das Spiel findet in Los Angeles statt.

  • Auch Südafrika bestreitet das erste Mal überhaupt ein K.o.-Spiel bei einer WM und könnte genau wie Kanada am Sonntag den ersten K.o.-Sieg einfahren.

Programm, 29. Juni (MESZ):

19:00 Uhr: Brasilien - Japan (LIVE-Ticker >>>)

  • WM-Rekordsieger Brasilien peilt mit Carlo Ancelotti den sechsten Titel an. Im Topspiel der Gruppe C starteten die Südamerikaner mit einem 1:1 gegen Marokko, anschließend gab es zwei 3:0-Erfolge gegen Haiti und Schottland.

  • Japan ist in der Gruppenphase ungeschlagen geblieben. Auf ein 2:2 gegen die Niederlande folgte ein 4:0 über Tunesien, im letzten Gruppenspiel gegen Schweden gelang aber nicht mehr als ein 1:1. Nichtsdestotrotz wird Japan als Geheimfavorit gehandelt.

  • Für Japan wäre ein Erfolg über Brasilien der erste Sieg in der K.o.-Runde einer WM. Bislang war stets im Achtelfinale Endstation.

  • In bisher 14 Spielen gegeneinander konnte sich Japan erst ein einziges Mal gegen die "Selecao" durchsetzen. Das war allerdings beim letzten Aufeinandertreffen im Oktober (2:3).

22:30 Uhr: Deutschland - Paraguay (LIVE-Ticker >>>)

  • Deutschland ist in dieser Begegnung der klare Favorit - bei diesem Turnier bislang aber nicht so recht in Fahrt gekommen. Nach dem 7:1 gegen Curacao schwächelte die Nagelsmann-Elf und besiegte die Elfenbeinküste knapp (2:1), gegen Ecuador gab es aber eine Niederlage (1:2).

  • Paraguay schaffte es als Gruppendritter ins Sechzehntelfinale - und ist bisher nicht als Torfabrik in Erscheinung getreten. Auf eine 1:4-Niederlage gegen Co-Gastgeber USA folgte ein knapper 1:0-Sieg in Unterzahl gegen die Türkei, zum Abschluss trennte man sich torlos von Australien.

  • Erst zum dritten Mal spielen Deutschland und Paraguay gegeneinander. Bisherige Bilanz: Ein deutscher 1:0-Sieg bei der WM 2002 und ein 3:3 in einem Testspiel 2013.

  • Paraguay steht erstmals seit der WM 2010 in einer K.o.-Phase. Damals war gegen den späteren Weltmeister Spanien Schluss.

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