WM-Programm, 28. Juni: Die Sechzehntelfinals starten!

Es geht los mit der K.o.-Runde bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026! Davor schließt aber das Duell Österreich gegen Algerien die Gruppenphase noch ab.

Ein Überblick über den Zeitplan am 28. Juni:

Programm, 28. Juni (MESZ):

21:00 Uhr: Südafrika - Kanada (LIVE-Ticker >>>)

WM-Co-Gastgeber Kanada bestreitet erstmals in seiner Geschichte ein K.o.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft und könnte folglich mit dem ersten K.o.-Sieg Geschichte schreiben.

Historisch ist bereits der Fakt, dass Kanada der erste WM-Gastgeber ist, der nicht im eigenen Land antritt. Das Spiel findet in Los Angeles statt.

Auch Südafrika bestreitet das erste Mal überhaupt ein K.o.-Spiel bei einer WM und könnte genau wie Kanada am Sonntag den ersten K.o.-Sieg einfahren.

Programm, 29. Juni (MESZ):

19:00 Uhr: Brasilien - Japan (LIVE-Ticker >>>)

WM-Rekordsieger Brasilien peilt mit Carlo Ancelotti den sechsten Titel an. Im Topspiel der Gruppe C starteten die Südamerikaner mit einem 1:1 gegen Marokko, anschließend gab es zwei 3:0-Erfolge gegen Haiti und Schottland.

Japan ist in der Gruppenphase ungeschlagen geblieben. Auf ein 2:2 gegen die Niederlande folgte ein 4:0 über Tunesien, im letzten Gruppenspiel gegen Schweden gelang aber nicht mehr als ein 1:1. Nichtsdestotrotz wird Japan als Geheimfavorit gehandelt.

Für Japan wäre ein Erfolg über Brasilien der erste Sieg in der K.o.-Runde einer WM. Bislang war stets im Achtelfinale Endstation.

In bisher 14 Spielen gegeneinander konnte sich Japan erst ein einziges Mal gegen die "Selecao" durchsetzen. Das war allerdings beim letzten Aufeinandertreffen im Oktober (2:3).

22:30 Uhr: Deutschland - Paraguay (LIVE-Ticker >>>)

Deutschland ist in dieser Begegnung der klare Favorit - bei diesem Turnier bislang aber nicht so recht in Fahrt gekommen. Nach dem 7:1 gegen Curacao schwächelte die Nagelsmann-Elf und besiegte die Elfenbeinküste knapp (2:1), gegen Ecuador gab es aber eine Niederlage (1:2).

Paraguay schaffte es als Gruppendritter ins Sechzehntelfinale - und ist bisher nicht als Torfabrik in Erscheinung getreten. Auf eine 1:4-Niederlage gegen Co-Gastgeber USA folgte ein knapper 1:0-Sieg in Unterzahl gegen die Türkei, zum Abschluss trennte man sich torlos von Australien.

Erst zum dritten Mal spielen Deutschland und Paraguay gegeneinander. Bisherige Bilanz: Ein deutscher 1:0-Sieg bei der WM 2002 und ein 3:3 in einem Testspiel 2013.

Paraguay steht erstmals seit der WM 2010 in einer K.o.-Phase. Damals war gegen den späteren Weltmeister Spanien Schluss.

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