Katar Katar QAT
Schweiz Schweiz SUI
Endstand
1:1
0:1 , 1:0
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VIDEO: Hier schockt Katar die Schweiz in der Nachspielzeit

Erst Chancenwucher, dann Last-Minute-Gegentor: Die Schweiz verspielt gegen Katar einen sicher geglaubten Auftaktsieg. Die Highlights des Spiels im Video:

Textquelle: © LAOLA1
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Die WM 2026 hat ihre erste große Überraschung!

Die Schweiz hat am Samstag gegen Katar einen sicher geglaubten Auftaktsieg verspielt. Zum Spielbericht >>>

Die überlegenen Eidgenossen kassierten gegen den amtierenden Asienmeister in der 94. Minute durch Boualem Khoukhi den Ausgleich zum 1:1 und ermöglichten Katar damit den ersten Punktgewinn bei einer Weltmeisterschaft überhaupt.

Torjäger Breel Embolo hatte die Schweizer zuvor vor 68.000 Zuschauern in Santa Clara per umstrittenem Foulelfmeter in Führung gebracht (17.).

Tabelle & Spielplan Gruppe B >>>

Alle Tore und Highlights der Partie im Video:

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