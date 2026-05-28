"Ich sehe mich am Peak meiner Karriere", sagt Christoph Baumgartner.

Der 26-Jährige startet mit einer Brust in die WM-Vorbereitung, die breiter kaum sein könnte. Seine abgelaufene Saison bei RB Leipzig kann getrost als fantastisch bezeichnet werden.

"Sicher meine beste Saison"

17 Tore und 9 Assists in 37 Pflichtspielen, Fünfter in der Scorerliste der deutschen Bundesliga, unumstrittene Stammkraft, ja sogar Schlüsselspieler, bei seinem Klub.

"Das war sicher meine beste Saison", sagt der Offensivspieler. Und damit meint er gar nicht nur die nackten Zahlen.