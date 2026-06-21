WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Spanien gegen Saudi-Arabien

Die FIFA WM 2026 geht am Sonntag mit dem Spiel Spanien gegen Saudi-Arabien (Sonntag, ab 18:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV & ServusTV On. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Sonntag, 21.06.2026, 18:00 Uhr: Spanien vs. Saudi-Arabien

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

Sonntag, 21.06.2026, 21:00 Uhr: Belgien vs. Iran

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Montag, 22.06.2026, 00:00 Uhr: Uruguay vs. Kap Verde

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ARD & MagentaTV

Montag, 22.06.2026, 03:00 Uhr: Neuseeland vs. Ägypten

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

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