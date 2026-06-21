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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Neuseeland gegen Ägypten

WM 2026 heute live: Wo läuft Neuseeland gegen Ägypten am Montag ab 03:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Neuseeland gegen Ägypten Foto: © IMAGO / Bihlmayerfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Montag mit dem Spiel Uruguay gegen Kap Verde (Montag, ab 03:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV & ServusTV On. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Sonntag, 21.06.2026, 18:00 Uhr: Spanien vs. Saudi-Arabien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Sonntag, 21.06.2026, 21:00 Uhr: Belgien vs. Iran

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Montag, 22.06.2026, 00:00 Uhr: Uruguay vs. Kap Verde

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Montag, 22.06.2026, 03:00 Uhr: Neuseeland vs. Ägypten

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

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