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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Uruguay gegen Kap Verde
WM 2026 heute live: Wo läuft Uruguay gegen Kap Verde in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 00:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Montag mit dem Spiel Uruguay gegen Kap Verde (Nacht von Sonntag auf Montag, ab 00:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV & ServusTV On. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.
In Deutschland überträgt ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Sonntag, 21.06.2026, 18:00 Uhr: Spanien vs. Saudi-Arabien
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
Sonntag, 21.06.2026, 21:00 Uhr: Belgien vs. Iran
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ZDF & MagentaTV
Montag, 22.06.2026, 00:00 Uhr: Uruguay vs. Kap Verde
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ARD & MagentaTV
Montag, 22.06.2026, 03:00 Uhr: Neuseeland vs. Ägypten
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
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