WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Uruguay gegen Kap Verde

Die FIFA WM 2026 geht am Montag mit dem Spiel Uruguay gegen Kap Verde (Nacht von Sonntag auf Montag, ab 00:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV & ServusTV On. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland überträgt ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Sonntag, 21.06.2026, 18:00 Uhr: Spanien vs. Saudi-Arabien

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

Sonntag, 21.06.2026, 21:00 Uhr: Belgien vs. Iran

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Montag, 22.06.2026, 00:00 Uhr: Uruguay vs. Kap Verde

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ARD & MagentaTV

Montag, 22.06.2026, 03:00 Uhr: Neuseeland vs. Ägypten

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

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