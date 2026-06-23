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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Portugal vs. Usbekistan
WM 2026 heute live: Wo läuft Portugal gegen Usbekistan am Dienstag ab 19:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Dienstag mit dem Spiel Portugal gegen Usbekistan (Dienstag, ab 19:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.
In Deutschland überträgt ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Dienstag, 23.06., 19:00 Uhr: Portugal vs. Usbekistan
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ARD & MagentaTV
Dienstag, 23.06., 22:00 Uhr: England vs. Ghana
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ARD & MagentaTV
Mittwoch, 24.06., 01:00 Uhr: Panama vs. Kroatien
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
Mittwoch, 24.06., 04:00 Uhr: Kolumbien vs. DR Kongo
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ARD & MagentaTV
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