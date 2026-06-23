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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Panama vs. Kroatien

WM 2026 heute live: Wo läuft Panama gegen Kroatien am Mittwoch ab 1:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Panama vs. Kroatien Foto: © IMAGO / Bihlmayerfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Mittwoch mit dem Spiel Panama gegen Kroatien (Mittwoch, ab 1:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Dienstag, 23.06., 19:00 Uhr: Portugal vs. Usbekistan

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Dienstag, 23.06., 22:00 Uhr: England vs. Ghana

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Mittwoch, 24.06., 01:00 Uhr: Panama vs. Kroatien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Mittwoch, 24.06., 04:00 Uhr: Kolumbien vs. DR Kongo

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>

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