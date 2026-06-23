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Panama PANKroatien CRO
Morgen 01:00 Uhr
NEWS
Fußball-WM um 1 Uhr: Panama - Kroatien
Nach einer Niederlage zum Auftakt ist Kroatien im zweiten Gruppenspiel bereits unter Druck. LIVE-Infos:
In Gruppe L der FIFA Weltmeisterschaft 2026 bekommt es Kroatien am Mittwoch (MEZ/ab 01:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) mit Panama zu tun.
Panama musste sich am ersten Spieltag der Gruppenphase Ghana mit 0:1 geschlagen geben. Damit steht Panama bereits unter Druck.
Der Vize-Weltmeister von 2018 machte gegen England keine schlechte Partie, verlor jedoch trotzdem 2:4. Altmeister Luka Modric (Bild) und Co. sind gegen Panama dennoch klarer Favorit.
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