In Gruppe L der FIFA Weltmeisterschaft 2026 bekommt es Kroatien am Mittwoch (MEZ/ab 01:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) mit Panama zu tun.

Panama musste sich am ersten Spieltag der Gruppenphase Ghana mit 0:1 geschlagen geben. Damit steht Panama bereits unter Druck.

Der Vize-Weltmeister von 2018 machte gegen England keine schlechte Partie, verlor jedoch trotzdem 2:4. Altmeister Luka Modric (Bild) und Co. sind gegen Panama dennoch klarer Favorit.

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