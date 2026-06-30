Messi zeigt in neuem Spider-Man-Teaser seine Schauspiel-Skills

Fußball-Star Lionel Messi auf luftigen Abwegen: Der Argentinier spielt in einem Werbespot für den neuen Spider-Man-Film mit.

Der Kapitän des Weltmeisters und der Hauptdarsteller Tom Holland sind in einem Clip zum Film "Spider-Man: Brand New Day" zu sehen, der am 29. Juli in die Kinos kommt.

Der 39-jährige Messi spielt darin sich selbst, wie er mit einem Handy in der Hand in ein New Yorker Cafe kommt, um Spider-Man zu suchen.

Die Filmfigur Peter Parker (Holland) verschwindet - sichtlich überwältigt vom prominenten Besuch, kurz in einem Nebenzimmer - kommt als Superheld zurück und springt dann mit Messi durch eine Hochhausschlucht.