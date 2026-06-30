Zum ersten K.o.-Spiel seit 1954: ÖFB veranstaltet Public Viewing

Für die Fans des österreichischen Nationalteams, die nicht in den USA vor Ort sind, hat sich der ÖFB etwas besonderes einfallen lassen.

Der Verband veranstaltet zum ersten K.o.-Spiel Österreichs bei einer WM-Endrunde seit 1954 ein Public Viewing. Veranstaltungsort ist dabei der ÖFB-Campus in der Wiener Seestadt.

Karten für das Public Viewing gegen Spanien (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker>>>) gibt es so lange das Kontingent reicht bei oeticket, Einlass ist um 19:30 Uhr. Der Preis pro Ticket liegt bei zwölf Euro.