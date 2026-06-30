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Donnerstag 21:00 Uhr
NEWS
Zum ersten K.o.-Spiel seit 1954: ÖFB veranstaltet Public Viewing
Der ÖFB veranstaltet zum Sechzehntelfinal-Schlager gegen Spanien ein Public Viewing im ÖFB-Campus.
Für die Fans des österreichischen Nationalteams, die nicht in den USA vor Ort sind, hat sich der ÖFB etwas besonderes einfallen lassen.
Der Verband veranstaltet zum ersten K.o.-Spiel Österreichs bei einer WM-Endrunde seit 1954 ein Public Viewing. Veranstaltungsort ist dabei der ÖFB-Campus in der Wiener Seestadt.
Karten für das Public Viewing gegen Spanien (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker>>>) gibt es so lange das Kontingent reicht bei oeticket, Einlass ist um 19:30 Uhr. Der Preis pro Ticket liegt bei zwölf Euro.