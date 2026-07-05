Sorge um Bayern-Transfer: Ist WM vorbei?

Drei Tore sowie Elfmeter-Held im Sechzehntelfinale gegen die Niederlande - Ismael Saibari spielte bislang groß auf bei der Fußball-WM 2026.

Womöglich scheint die WM-Reise des 25-jährigen Stürmers aber bereits im Achtelfinale zu Ende gegangen sein.

Während sich seine marokkanischen Kollegen mit 3:0 gegen Kanada durchsetzten (Jesse Marsch hadert mit Spielpech >>>), musste Saibari bereits in der 22. Minute verletzt ausgewechselt werden.

Schmerzen im Oberschenkel

Marokko-Nationaltrainer Mohamed Ouahbi bestätigte in der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass Saibari wegen "Schmerzen im Oberschenkel" ausgewechselt wurde.

Auf eine genaue Diagnose müsse man aber noch ein wenig warten. Am Sonntag soll eine MRT-Untersuchung Aufschluss darüber geben, wie schwer die Verletzung tatsächlich ist.

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Bayern kaufte ihn für 50 Millionen Euro

Saibari wurde in der vergangenen Saison niederländischer Meister mit PSV Eindhoven und wurde zum Spieler der Saison in der Eredivise gekürt.

Der FC Bayern München schlug zu und verpflichtete den offensiv variabel einsetzbaren Angreifer für 50 Millionen Euro. Der Transfer ist seit wenigen Tagen offiziell.

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