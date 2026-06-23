-
Highlights: Ronaldo holt Rekorde und betreibt FrustabbauFIFA WM 2026
-
Highlights: Algerien dreht Partie gegen Jordanien, erzwingt ÖFB-EntscheidungsspielFIFA WM 2026
-
Highlights: Haaland netzt auch gegen Senegal doppeltFIFA WM 2026
-
Highlights: Mbappe trifft auch gegen Irak doppeltFIFA WM 2026
-
Österreich vs. Argentinien: Warum griff der VAR nicht ein?Ansakonferenz
-
Highlights: Die Messi-Show gegen ÖsterreichFIFA WM 2026
-
Highlights: Hier erzielt Salah sein Rekord-Tor für ÄgyptenFIFA WM 2026
-
Highlights: Uruguay mit Mega-Patzer gegen Kap VerdeFIFA WM 2026
-
Highlights: Belgien verzweifelt am IranFIFA WM 2026
-
Highlights: Yamal und Oyarzabal zaubern bei Spanien-SiegFIFA WM 2026
Ändert die FIFA im Zuge der WM eine Regel beim Elfmeterschießen?
Der Ablauf, um herauszufinden, auf welches Tor geschossen wird und wer beginnt, könnte sich schon bald verändern.
Die FIFA könnte im Laufe der WM eine Regeländerung durchführen.
Wie unter anderem The Athletic verlautbaren, soll der Münzwurf vor einem möglichen Elfmeterschießen auf einen reduziert werden, statt wie üblich zwei durchzuführen.
Dazu braucht es jedoch noch grünes Licht der zuständigen Personen des International Football Association Board. Der Plan wäre, dass dies vor Beginn der K.o.-Runde am Sonntag geschieht.
Die Mannschaft, zu deren Gunsten der Münzwurf ausfällt, soll in Zukunft entscheiden dürfen, auf welches Tor geschossen wird, oder ob sie zu schießen beginnen wollen. Zuvor war es möglich, dass ein Team beides bestimmen durfte.