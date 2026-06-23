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Ändert die FIFA im Zuge der WM eine Regel beim Elfmeterschießen?

Der Ablauf, um herauszufinden, auf welches Tor geschossen wird und wer beginnt, könnte sich schon bald verändern.

Ändert die FIFA im Zuge der WM eine Regel beim Elfmeterschießen? Foto: © IMAGO / Agencia EFE
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA könnte im Laufe der WM eine Regeländerung durchführen.

Wie unter anderem The Athletic verlautbaren, soll der Münzwurf vor einem möglichen Elfmeterschießen auf einen reduziert werden, statt wie üblich zwei durchzuführen.

Dazu braucht es jedoch noch grünes Licht der zuständigen Personen des International Football Association Board. Der Plan wäre, dass dies vor Beginn der K.o.-Runde am Sonntag geschieht.

Die Mannschaft, zu deren Gunsten der Münzwurf ausfällt, soll in Zukunft entscheiden dürfen, auf welches Tor geschossen wird, oder ob sie zu schießen beginnen wollen. Zuvor war es möglich, dass ein Team beides bestimmen durfte.

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