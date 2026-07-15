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Wird die Halbzeitpause beim WM-Finale verlängert?

Eine Verlängerung ist normalerweise nur mit Erlaubnis des Schiedsrichters möglich. Nun könnte die FIFA selbst eingreifen.

Wird die Halbzeitpause beim WM-Finale verlängert? Foto: © IMAGO / Matthias Koch
Textquelle: © APA/LAOLA1.at
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Die Halbzeitpause im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft am Sonntag (um 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in East Rutherford bei New York soll Medienberichten zufolge wegen einer großen Show länger als die üblichen 15 Minuten dauern.

Über die Länge der Unterbrechung des Endspiels gibt es unterschiedliche Angaben. So ist von 20, aber auch von bis zu 30 Minuten Pause die Rede.

Der Fußball-Weltverband (FIFA) wurde angefragt. Zu den Berichten unter anderem der "BBC" und von "The Times" äußerte er sich zunächst nicht.

Shakira und Madonna treten auf

Von den Regelhütern des International Football Association Board (IFAB) ist eigentlich festgelegt, dass den Spielern eine Halbzeitpause von maximal 15 Minuten zusteht.

Demnach darf die Dauer der Pause ausschließlich mit der Erlaubnis des Schiedsrichters geändert werden.

In der Halbzeitshow, die an jene des Super Bowl erinnert, sollen Mega-Prominente um Madonna, Justin Bieber und Coldplay auftreten.

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