Hier siehst du Südkorea gegen Tschechien LIVE im TV

Es geht los! Die FIFA WM 2026 wird am Donnerstag mit dem Spiel zwischen Gastgeber Mexiko und Südafrika (ab 21.00 im LIVE-Ticker) eröffnet.

In Österreich sind alle Spiele der WM im Free-TV zu sehen. Der ORF und ServusTV übertragen jeweils 52 Partien. Die Spiele sind auch im Stream auf ORF ON sowie ServusTV On zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Freitag, 12.06., 04:00 Uhr: Südkorea vs. Tschechien – live im ORF

Freitag, 12.06., 21:00 Uhr: Kanada vs. Bosnien und Herzegowina – live im ORF

Samstag, 13.06., 03:00 Uhr: USA vs. Paraguay – live im ORF

Samstag, 13.06., 21:00 Uhr: Katar vs. Schweiz – live auf ServusTV