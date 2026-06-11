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Hier siehst du Südkorea gegen Tschechien LIVE im TV
In Österreich sind alle Spiele der FIFA WM 2026 im Free-TV zu sehen. Der ORF und ServusTV teilen sich die Partien auf. Ein Überblick:
Es geht los! Die FIFA WM 2026 wird am Donnerstag mit dem Spiel zwischen Gastgeber Mexiko und Südafrika (ab 21.00 im LIVE-Ticker) eröffnet.
In Österreich sind alle Spiele der WM im Free-TV zu sehen. Der ORF und ServusTV übertragen jeweils 52 Partien. Die Spiele sind auch im Stream auf ORF ON sowie ServusTV On zu sehen.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Freitag, 12.06., 04:00 Uhr: Südkorea vs. Tschechien – live im ORF
Freitag, 12.06., 21:00 Uhr: Kanada vs. Bosnien und Herzegowina – live im ORF
Samstag, 13.06., 03:00 Uhr: USA vs. Paraguay – live im ORF
Samstag, 13.06., 21:00 Uhr: Katar vs. Schweiz – live auf ServusTV