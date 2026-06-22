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Hier siehst du das ÖFB-Team gegen Argentinien LIVE im TV
Es ist das Fußball-Highlight des Jahres, das sich kein österreichischer Fan entgehen lassen sollte. Dieser TV-Sender überträgt das WM-Spiel LIVE:
Am Montag ist es endlich soweit: Österreich trifft im Rahmen der Fußball-WM 2026 auf den amtierenden Weltmeister Argentinien (ab 19:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker und in der LIVE-Watchparty >>>).
Beide Mannschaften halten nach dem ersten Gruppenspieltag bei drei Punkten. Das ÖFB-Team möchte natürlich auch gegen Lionel Messi und Co. anschreiben.
Wer die Partie im TV verfolgen möchte, kann das in Österreich bei ServusTV tun. Das Spiel ist zudem im Stream auf ServusTV On zu sehen.
Als Alternative überträgt in Deutschland die ARD, ebenso kann das Spiel bei MagentaTV geschaut werden.
Natürlich kannst du auch in der LIVE-Watchparty von LAOLA1 LIVE dabei sein >>>