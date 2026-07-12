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Lionel Messi krallt sich den nächsten WM-Rekord

Mit seinem Einsatz im WM-Viertelfinale gegen die Schweiz stellt der argentinische Superstar eine alleinige Bestmarke auf.

Lionel Messi krallt sich den nächsten WM-Rekord Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © LAOLA1
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Lionel Messi ist aktuell mit 21 Toren der beste Torschütze bei Weltmeisterschaften aller Zeiten.

Gegen die Schweiz absolviert Argentiniens Superstar zudem sein 32. WM-Spiel und baut seine Bestmarke damit weiter aus.

Gegen die Eidgenossen stellte der 39-Jährige weiters einen alleinigen Rekord auf. Messi ist der erste Spieler, der bei einer WM 15 Einsätze in der K.-o.-Phase hat. Er lässt Miroslav Klose, der 14 Partien verzeichnete, hinter sich.

Darüber hinaus hält Messi mit seiner Vorlage zum 1:0 gegen die Schweiz nun bei zehn WM-Assists. Spannend: Jede seiner zehn Vorlagen ging an einen anderen Mitspieler.

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