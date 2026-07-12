Lionel Messi krallt sich den nächsten WM-Rekord

🐐 | Sharing the wealth— Sofascore Football (@Sofascore) July 12, 2026
Lionel Messi has today become the first player to record 10 assists at the World Cup since 1966 — interestingly, each of his 10 assists has been to a different teammate:
🅰️ Messi ➡️ ⚽️ Hernán Crespo
🅰️ Messi ➡️ ⚽️ Carlos Tévez
🅰️ Messi ➡️ ⚽️ Ángel Di… pic.twitter.com/RIGPwJip3T
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