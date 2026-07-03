WM live: Dieser TV-Sender zeigt Kolumbien vs. Ghana

Die FIFA WM 2026 geht am Samstag mit dem Spiel Kolumbien gegen Ghana (Samstag, ab 03:30 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen. In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Samstag, 04.07., 03:30 Uhr: Kolumbien vs. Ghana

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: MagentaTV

Samstag, 04.07., 19:00 Uhr: Kanada vs. Marokko

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

Samstag, 04.07., 23:00 Uhr: Paraguay vs. Frankreich

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

Sonntag, 05.07., 22:00 Uhr: Brasilien vs. Norwegen

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: MagentaTV

Montag, 06.07., 2:00 Uhr: Mexiko vs. England