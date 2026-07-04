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NEWS
Bitter! Frankreich muss auf Stammkraft verzichten
Tchouaméni muss gegen Paraguay verletzungsbedingt passen, in einem möglichen Viertelfinale wäre er vermutlich wieder dabei.
Frankreich muss im Achtelfinale gegen Paraguay einen schmerzhaften Ausfall verkraften (ab 23:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Wie "RMC Sport" berichtet, hat sich Mittelfeldmann Aurélien Tchouaméni am Vortag verletzt.
Er leidet unter Muskelbeschwerden und wird wohl erst wieder in einem möglichen Viertelfinale einsatzbereit sein.
Statt ihm könnte Manu Kone zum Einsatz kommen.