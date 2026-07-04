Bitter! Frankreich muss auf Stammkraft verzichten

Frankreich muss im Achtelfinale gegen Paraguay einen schmerzhaften Ausfall verkraften (ab 23:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Wie "RMC Sport" berichtet, hat sich Mittelfeldmann Aurélien Tchouaméni am Vortag verletzt.

Er leidet unter Muskelbeschwerden und wird wohl erst wieder in einem möglichen Viertelfinale einsatzbereit sein.

Statt ihm könnte Manu Kone zum Einsatz kommen.