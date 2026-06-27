WM-Programm, 28. Juni: Los geht's mit der K.o.-Runde!

Es geht los mit der K.o.-Runde bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026! Davor schließt aber das Duell Österreich gegen Algerien die Gruppenphase noch ab.

Ein Überblick über den Zeitplan am 28. Juni:

Programm, 28. Juni (MESZ):

1:30 Uhr: Kolumbien - Portugal (LIVE-Ticker >>>)

Kolumbien steht bereits fix im Sechzehntelfinale. Im letzten Spiel der Gruppe K reicht gegen Portugal ein Unentschieden, um die Gruppe zu gewinnen.

Portugal kann die Gruppe auch noch gewinnen, benötigt dafür einen Sieg gegen Kolumbien.

Ein Unentschieden würde Cristiano Ronaldo und Co. bereits reichen, um zumindest Platz zwei abzusichern.

1:30 Uhr: DR Kongo - Usbekistan (LIVE-Ticker >>>)

Mit einem Sieg kann DR Kongo den Einzug ins Sechzehntelfinale fixieren. Platz zwei in der Gruppe scheint aufgrund der Tordifferenz nur schwer zu erreichen, dafür wäre man sicher einer der besten Gruppendritten.

Usbekistan hat zwar noch eine Mini-Chance auf Platz drei, aufgrund der aktuellen Tordifferenz (-7) ist ein Weiterkommen allerdings unrealistisch. Auf jeden Fall benötigt der WM-Neuling einen hohen Sieg und muss dann hoffen, dass andere Nationen in anderen Gruppen auslassen.

4:00 Uhr: Österreich - Algerien (LIVE-Ticker >>>)

Die Ausgangslage für Österreich ist klar: Mit einem Sieg oder einem Unentschieden steigt man als Gruppenzweiter ins Sechzehntelfinale auf. Mit einer knappen Niederlage darf man noch hoffen, einer der besten acht Gruppendritten zu sein.

Algerien wäre mit einem Unentschieden auch fix im Sechzehntelfinale, nämlich als einer der besten acht Gruppendritten. Um Platz zwei noch zu holen, braucht es einen Sieg.

Mit einer Niederlage wäre das Turnier für Algerien wohl beendet.

4:00 Uhr: Jordanien - Argentinien (LIVE-Ticker >>>)

Argentinien steht bereits als Sieger der Gruppe J fest und könnte gegen Jordanien Stammkräfte schonen.

Lionel Messi ist mit fünf Toren in zwei Spielen stark ins Turnier gestartet. Womöglich könnte er seinen WM-Torrekord (18) gegen Jordanien ausbauen.

Jordanien ist bei seiner ersten WM-Teilnahme noch ohne Punkt.

21:00 Uhr: Südafrika - Kanada (LIVE-Ticker >>>)

WM-Co-Gastgeber Kanada bestreitet erstmals in seiner Geschichte ein K.o.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft und könnte folglich mit dem ersten K.o.-Sieg Geschichte schreiben.

Historisch ist bereits der Fakt, dass Kanada der erste WM-Gastgeber ist, der nicht im eigenen Land antritt. Das Spiel findet in Los Angeles statt.

Auch Südafrika bestreitet das erste Mal überhaupt ein K.o.-Spiel bei einer WM und könnte genau wie Kanada am Sonntag den ersten K.o.-Sieg einfahren.

WM 2026: Diese Sechzehntelfinal-Duelle stehen bereits fest >>>

WM 2026 - Tabellenrechner: Spiele alle Szenarien durch >>>