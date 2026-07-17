WM-Programm, 18. Juli: Torjäger-Duell im Spiel um Platz 3

Im Spiel um Platz 3 der FIFA WM 2026 treffen Frankreich und England aufeinander.

In einer Partie, die keines der beiden Teams unbedingt spielen will, stehen die Torjäger im Fokus: Kylian Mbappe will Lionel Messi vor dessen Final-Auftritt nochmal vorlegen. Beide halten bei acht Toren.

Für England haben Harry Kane und Jude Bellingham nur zwei Mal weniger getroffen, sie stehen bei jeweils sechs Treffern.

Programm, 18. Juli (MESZ):

23:00 Uhr: Frankreich - England (LIVE-Ticker >>>)

Während Frankreich beim 0:2 gegen Spanien keinen einzigen Schuss aufs Tor verbuchen konnte, war England gegen Argentinien 1:0 vorangelegen. In der Schlussphase wurde der knappe Vorsprung jedoch verspielt, die Partie 1:2 verloren.

Es wird der letzte Auftritt von Didier Deschamps als französischer Teamchef sein. Der 57-Jährige war als Spieler und Trainer Weltmeister mit "Les Bleus", sein Abschied stand bereits vor der WM fest. Ihm wird wohl Zinedine Zidane nachfolgen.

Auf der anderen Seite muss Thomas Tuchel im letzten WM-Spiel der "Three Lions" den Beweis antreten, der richtige Teamchef zu sein. Nach der bitteren Halbfinal-Niederlage sah sich der Deutsche einer großen Welle der Kritik entgegen.

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