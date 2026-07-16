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Tuchel über Spiel um Platz 3: "Keiner will dieses Match spielen"

Das "kleine" Finale hat in der Fußball-Welt keinen guten Ruf. Dem schließt sich England-Trainer Thomas Tuchel an.

Tuchel über Spiel um Platz 3: "Keiner will dieses Match spielen" Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Nach den Halbfinal-Niederlagen begegnen sich Frankreich und England am Samstag im Spiel um Platz drei (um 23 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Auf der Pressekonferenz nach der 0:2-Niederlage gegen Argentinien (zum Spielbericht >>>) wurde England-Trainer Thomas Tuchel auf die Bedeutung der Partie angesprochen. Seine Motivation für das Duell um Bronze hält sich allerdings in Grenzen:

"Keiner meiner Spieler und keiner der französischen Spieler möchte dieses Match spielen. Sie wollen das Finale spielen. Jeder spielt, um den Titel zu gewinnen, aber es ist, was es ist."

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