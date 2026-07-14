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WM-Finale: Mega-Schlussfeier im MetLife Stadium geplant

Viele Weltstars werden am Sonntag vor Ort sein. In der Halbzeitshow werden unter anderem Justin Bieber, Shakira und Madonna auftreten.

WM-Finale: Mega-Schlussfeier im MetLife Stadium geplant Foto: © IMAGO / Schüler
Textquelle: © APA
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Eine Reihe von Weltstars werden bei der Schlussfeier der bisher größten Fußball-Weltmeisterschaft auftreten.

Im MetLife Stadium in East Rutherford werden am Sonntag (19:30 Uhr) unter anderem die Sängerinnen Laura Pausini und Nicole Scherzinger, Pop-Star Robbie Williams und Youtuber IShowSpeed dabei sein.

Emmy-, Grammy und Oscar-Gewinnerin Jennifer Hudson wird nach Angaben des Weltverbands FIFA die US-Hymne singen. US-Schauspieler Tom Cruise wird einen Gastauftritt haben.

Prominent besetzte Halbzeitshow

Im Mittelpunkt der eineinhalbstündigen Show steht der Rückblick auf die seit dem 11. Juni laufende WM in den USA, Kanada und Mexiko. Im Anschluss an die Schlussfeier wird das Finale angepfiffen (21 Uhr).

In der Halbzeitshow wird der kanadische Popstar Justin Bieber erwartet. Ferner tritt der nigerianische Musiker Burna Boy gemeinsam mit dem venezolanischen Dirigenten Gustavo Dudamel, der Band Coldplay und einem New Yorker Grundschulchor auf, teilte die Hilfsbewegung Global Citizen mit.

Global Citizen produziert die Show gemeinsam mit der FIFA und will damit auch Geld für die Unterstützung der Bildung von Kindern weltweit sammeln. Bereits vor ein paar Wochen war angekündigt worden, dass die Pop-Ikonen Shakira und Madonna sowie die südkoreanische Band BTS in der elfminütigen Halbzeitshow dabei sein werden.

Es ist das erste Mal, dass es in einem WM-Finale eine Halbzeitshow gibt, ähnlich dem Super Bowl, dem Endspiel der amerikanischen Football-Liga NFL. Dort treten stets Mega-Stars auf.

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