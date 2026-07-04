Historischer Meilenstein! James knackt Rekordmarke

James Rodríguez schreibt das nächste Kapitel seiner beeindruckenden Nationalteam-Karriere.

Beim Sechzehntelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Ghana (zum LIVE-Ticker >>>) steht der 34-Jährige in der Startelf und bestreitet damit sein 130. Länderspiel für Kolumbien. Damit wird der Mittelfeldspieler zum alleinigen Rekordspieler seines Landes.

Der bisherige Bestwert lag bei 129 Einsätzen und wurde von Torhüter David Ospina gehalten. Der 37-Jährige sitzt – wie schon in den drei Gruppenspielen – erneut nur auf der Ersatzbank.

Dritte WM für James

Für James ist es bereits der zwölfte Einsatz bei einer Weltmeisterschaft, auch das ist kolumbianischer Rekord. Der Kapitän der Südamerikaner nahm bereits an den Endrunden 2014 und 2018 teil und führt sein Team nun auch bei seiner dritten WM aufs Feld.

Seinen größten Moment auf der internationalen Bühne erlebte der ehemalige Real-Madrid-Star 2014 in Brasilien. Mit sechs Treffern sicherte sich James damals den Goldenen Ball und schoss Kolumbien erstmals bis ins Viertelfinale.

Nun soll der Spielmacher die "Cafeteros" gegen Ghana zum vierten Achtelfinaleinzug der WM-Geschichte führen – und krönt seinen Rekordabend im Idealfall mit dem nächsten Erfolg.