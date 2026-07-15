England England ENG Argentinien Argentinien ARG
Endstand
1:2
0:0 , 1:2
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Argentinien nach verrückter Schlussphase im WM-Finale!

Nach dem Führungstreffer der Engländer spielt in der zweiten Hälfte nur mehr der Titelverteidiger. In der Nachspielzeit köpfelt Lautaro Martinez die "Albiceleste" ins Glück.

Argentinien nach verrückter Schlussphase im WM-Finale! Foto: © IMAGO / Shutterstock
Textquelle: © LAOLA1
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Argentinien steht zum zweiten Mal in Folge im WM-Finale und hat im Endspiel gegen Spanien die Chance auf die Titelverteidigung! Die "Albiceleste" besiegt England im Semifinale in Atlanta mit 2:1.

Nach einer hitzigen, aber chancenarmen ersten Hälfte bringt Anthony Gordon die "Three Lions" in der 55. Minute in Führung.

Danach ziehen die Argentinier das Spiel auf ihre Seite. Enzo Fernandez gleicht kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit aus der Distanz zum 1:1 aus (85.). Den Lucky Punch gibt es schließlich in der Nachspielzeit. Joker Lautaro Martinez köpfelt den Titelverteidiger ins Glück (90.+2).

Schon vor dem Anpfiff hochemotional

Bei den Engländern gibt es in der Startelf gleich drei Änderungen im Vergleich zum 2:1-Viertelfinalsieg über Norwegen. Reece James, Djed Spence und Morgan Rogers stehen von Beginn an am Feld.

Bei den Argentiniern startet auf der rechten Seite Giuliano Simeone anstelle von Rodrigo de Paul.

Dass es ein hochemotionales Duell mit der einen oder anderen Vorgeschichte ist, wird schon vor dem Anpfiff des Spiels klar. Beide Nationalhymnen werden vom jeweils gegnerischen Fanlager mit Gesängen und Pfiffen übertönt.

Bis zur ersten Rudelbildung dauert es nur wenige Minuten. Die beiden Premier-League-Spieler Enzo Fernandez und Elliot Anderson sind die ersten Streithähne, die aneinandergeraten (3.).

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Im WM-Halbfinale ging es von Beginn weg heiß her.
Foto: ©IMAGO / Gribaudi / ImagePhoto

Keine Top-Chancen, aber viele Fouls

In der Anfangsphase wird viel diskutiert, es gibt mehrere kleine Nick­lig­keiten, die Fans zelebrieren jede Balleroberung. Dafür sparen beide Teams mit Torchancen aus dem Spiel heraus.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde finden die "Three Lions" eine gute Freistoßposition vor. Der Ball kommt auf die zweite Stange, wo John Stones den Kopfball neben das Tor setzt (33.).

Für das nächste Highlight sorgt Altstar Lionel Messi, der sich bei einem schnellen Vorstoß gleich gegen mehrere Engländer durchsetzte, ehe er von Spence und Anderson in die Zange genommen wird. Anderson sieht Gelb (37.).

Wenige Momente später probiert es Fernandez aus der Distanz, sein Schuss zischt nur haarscharf über das Tor von Torhüter Jordan Pickford (38.). Eine weitere gute Tormöglichkeit gibt es nicht, dafür geht es mit insgesamt 19 Fouls und zwei Gelben – Lisandro Martinez wird in der 42. Minute ebenfalls verwarnt – in die Pause.

Führungstor und Monster-Grätsche

Die erste Top-Chance lässt nach dem Seitenwechsel dafür nicht lange auf sich warten. Julian Alvarez setzt sich gegen Spence durch und visiert das kurze Eck an. Pickford ist schnell unten und pariert. Gleich darauf kommt Alvarez zum nächsten Abschluss, diesmal trifft er das Außennetz (47.).

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Anthony Gordon trifft zur 1:0-Führung für England.
Foto: ©IMAGO / Fotoarena

In Führung gehen dann jedoch die Engländer! Harry Kane spielt einen langen Ball in die Spitze, Nicolas Tagliafico klärt diesen akrobatisch. Doch die Kugel bleibt bei den Engländern. Rogers beweist Übersicht und sieht an der zweiten Stange Barcelona-Neuzugang Anthony Gordon, der sich im Rücken von Nahuel Molina davon stiehlt und zum 1:0 trifft (55.).

Praktisch im Gegenzug hat die "Albiceleste" die große Ausgleichschance. Alvarez zieht halbrechts auf das Tor zu, Englands Spence trennt den Atletico-Stürmer mit einer Monster-Grätsche sauber vom Ball (57.). Seine Mitspieler feiern ihn für den Einsatz.

Pickford zeichnet sich aus

Die Argentinier schließen mit einer Druckphase an die Aktion an und ziehen das Momentum auf ihre Seite. Zudem nimmt Trainer Luis Scaloni den ersten Wechsel vor, bringt Nicolas Gonzalez für Leandro Paredes (64.).

Und nach der Monster-Grätsche von Spence folgt die Monster-Parade von Pickford. Nach einer Messi-Flanke kommt Joker Gonzalez zum Kopfball, der Everton-Keeper zeichnet sich mit einem blitzschnellen Reflex auf der Linie aus (69.).

Scaloni legt nach der zweiten Trinkpause mit einem Dreifachtausch nach: Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul und Nicolas Otamendi kommen für die Schlussphase. Bei England macht Torschütze Gordon Platz für Ezri Konsa (72.).

Fernandez mit dem späten Ausgleich

England-Coach Thomas Tuchel stellt im Spiel gegen den Ball auf eine Fünferkette um, doch der amtierende Weltmeister findet die Lücken, vor allem mit Flanken aus dem Halbfeld.

Nach einer Flanke von De Paul köpfelt Mac Allister nur an die Stange, seinen zweiten Kopfballversuch hat Pickford sicher (76.). Bei einer Messi-Hereingabe setzt Gonzalez den Ball per Kopf knapp daneben (77.). Die Fahne geht zwar hoch, womöglich hätte ein Treffer aber gezählt.

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Lautaro Martinez mit dem entscheidenden Treffer.
Foto: ©IMAGO / Shutterstock

Die "Albiceleste" bleibt am Drücker. In Minute 85 lenkt Pickford einen Fernandez-Weitschuss zunächst noch übers Tor, in der nächsten Szene zielt der Chelsea-Mittelfeldspieler genauer, diesmal findet sein Distanzversuch den Weg ins Tor – 1:1 (85.)! Messi liefert den Assist.

Spiel gedreht!

In der Nachspielzeit ist das Spiel gedreht! Zunächst hat Mac Allister erneut Pech, trifft mit seinem Flachschuss nur die Stange, doch dann köpfelt Joker Lautaro Martinez den Titelverteidiger ins Glück (90.+2). Messi glänzt mit seiner zweiten Vorlage.

Argentinien lässt sich den Sieg nicht mehr nehmen und trifft nun im Finale am Sonntag auf den amtierenden Europameister Spanien.

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