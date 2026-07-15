Argentinien nach verrückter Schlussphase im WM-Finale!

Argentinien steht zum zweiten Mal in Folge im WM-Finale und hat im Endspiel gegen Spanien die Chance auf die Titelverteidigung! Die "Albiceleste" besiegt England im Semifinale in Atlanta mit 2:1.

Nach einer hitzigen, aber chancenarmen ersten Hälfte bringt Anthony Gordon die "Three Lions" in der 55. Minute in Führung.

Danach ziehen die Argentinier das Spiel auf ihre Seite. Enzo Fernandez gleicht kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit aus der Distanz zum 1:1 aus (85.). Den Lucky Punch gibt es schließlich in der Nachspielzeit. Joker Lautaro Martinez köpfelt den Titelverteidiger ins Glück (90.+2).

Schon vor dem Anpfiff hochemotional

Bei den Engländern gibt es in der Startelf gleich drei Änderungen im Vergleich zum 2:1-Viertelfinalsieg über Norwegen. Reece James, Djed Spence und Morgan Rogers stehen von Beginn an am Feld.

Bei den Argentiniern startet auf der rechten Seite Giuliano Simeone anstelle von Rodrigo de Paul.

Dass es ein hochemotionales Duell mit der einen oder anderen Vorgeschichte ist, wird schon vor dem Anpfiff des Spiels klar. Beide Nationalhymnen werden vom jeweils gegnerischen Fanlager mit Gesängen und Pfiffen übertönt.

Bis zur ersten Rudelbildung dauert es nur wenige Minuten. Die beiden Premier-League-Spieler Enzo Fernandez und Elliot Anderson sind die ersten Streithähne, die aneinandergeraten (3.).