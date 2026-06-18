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WM 2026 um 3 Uhr: Mexiko - Südkorea

WM-Gastgeber Mexiko visiert vor Heimpublikum den nächsten Erfolg an. LIVE-Infos:

WM 2026 um 3 Uhr: Mexiko - Südkorea Foto: © IMAGO / aal.photo
Textquelle: © LAOLA1
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Gastgeber Mexiko bekommt es am Freitag (MEZ/ab 03:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) in seinem zweiten WM-Spiel in der Gruppe A mit Südkorea zu tun.

Die Mexikaner gewannen das WM-Eröffnungsspiel mit 2:0 gegen Südafrika.

Auch Südkorea konnte voll anschreiben. In der ersten Runde wurde Tschechien mit 2:1 besiegt.

Der Sieger kann bereits mit dem Sechzehntelfinale planen. Mit dem Heimvorteil geht Mexiko als leichter Favorit in die Partie.

Tabelle/Ergebnisse der Gruppe A >>>

LIVE-Ticker:

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