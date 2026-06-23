Ronaldo trifft doppelt! Portugal schießt Usbekistan ab

Auch im hohen Fußball-Alter schenken sich Cristiano Ronaldo und Lionel Messi auf der größten Bühne nichts.

Nach einem schwachen ersten Gruppenspiel gegen den Kongo, Kritik an seiner Person sowie den bisher fünf Treffern des Argentiniers reagiert der portugiesische Rekordinternationale mit einem Doppelpack und führt sein Team zu einem 5:0-Kantersieg über Usbekistan.

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Portugal drückt aufs Gas

Die Portugiesen sind von der ersten Minute an das bessere Team, ein Schuss von Bruno Fernandes wird abgefälscht (2.), Ronaldo verpasst eine Flanke von Nuno Mendes nur knapp (4.).

Besser läuft es für CR7 kurze Zeit später: Nach herrlicher Vorarbeit von Joao Cancelo auf der rechten Seite schweißt der Al-Nassr-Stürmer den Ball per Halbvolley zur Führung ins Netz (6.).

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Auch in der Folge lässt die "Seleção das Quinas" nicht nach und erhöht in der 17. Minute auf 2:0: Als alle damit rechnen, dass Ronaldo einen Freistoß aus rund 18 Metern tritt, knallt Nuno Mendes den Ball mit einem satten Schuss ins Tormanneck (17.)

Usbekistan-Traumtor aberkannt - Ronaldo erhöht auf 3:0

Während Portugal auf den dritten Treffer drückt, kommt Usbekistan per Traumtor vermeintlich zum Anschlusstreffer. Abbosbek Fayzullayev begeht gegen Cancelo jedoch ein Foul, bevor Azizjon Ganiev sehenswert aus der Distanz trifft (30.).

In der Schlussphase der ersten Halbzeit kommt das Team von Roberto Martinez per Konter zum dritten Treffer: Fernandes läuft über das halbe Feld, bedient Ronaldo mit einem Traumpass und der 41-Jährige schiebt den Ball halbrechts im Strafraum gegen die Laufrichtung von Torhüter Abduvokhid Nematov ins Tor (39.).

Wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff hätte der portugiesische Superstar beinahe sogar für das 4:0 gesorgt, nach Pass von Pedro Neto kann Abdukodir Khusanov den Heber aber vor der Linie klären (45.+6).

Portugal erhöht

Die Portugiesen kommen gut aus der Kabine, ein Weitschuss von Joao Felix geht nur knapp über das Tor (47.).

Im Anschluss haben die Usbeken ihre beste Phase: Bei einem satten Fayzullayev-Abschluss ist Portugal-Keeper Diogo Costa am Posten (52.), ein Shukurov-Schuss aus rund 20 Metern geht knapp am Tor vorbei (55.).

Wenige Minuten später landet der Ball jedoch zum vierten Mal im Kasten: Nach einer traumhaften Freistoß-Variante scheitert Ronaldo noch an Nematov, beim anschließenden Eckball lenkt Nematov einen Felix-Fersler ins eigene Tor (60.).

Leao besiegelt Kantersieg

Im Anschluss wird immer wieder Ronaldo gesucht, um den Dreierpack perfekt zu machen, das sollte jedoch nicht mehr gelingen.

Ein Schuss des Stars im Strafraum nach Mendes-Vorlage wird geblockt, wenige Sekunden später landet der Ball nach einem schwachen Nematov-Abschlag wieder bei CR7, der Torhüter kann den Schuss aber entschärfen (74.).

In der Schlussviertelstunde wird Usbekistan noch durch einen Schuss von Kapitän Eldor Shomurodov gefährlich, dessen Schuss aber über das Tor geht (78.).

Portugal kommt in den finalen Minuten noch zum fünften Treffer: Fernandes bedient Nelson Semedo mit einem Traumpass, dessen "Stangler" auf Ronaldo wird abgefälscht, der eingewechselte Rafa Leao jagt den Ball im Rückraum aber ins Kreuzeck (87.).

Trincao verpasst den sechsten Treffer in der Nachspielzeit um Haaresbreite (90.+3), auch Ronaldo bringt die Kugel kein weiteres Mal im Tor unter.

Mit dem Sieg übernehmen die Portugiesen Platz eins in Gruppe K und führen nun mit einem Zähler Vorsprung auf Kolumbien. "La Tricolor" trifft um 4 Uhr (im LIVE-Ticker >>>) auf die Demokratische Republik Kongo.