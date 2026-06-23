Rekorde! Ronaldo trifft bei seiner 6. WM in Folge

Cristiano Ronaldo hat seine Kritiker im zweiten WM-Spiel Portugals gegen Usbekistan (im LIVE-Ticker >>>) verstummen lassen.

Der 41-jährige Superstar erzielte in der 6. Minute den frühen Führungstreffer und schrieb damit Geschichte. In der langen WM-Historie hat noch nie ein Spieler bei sechs verschiedenen Turnieren getroffen.

In der 39. Minute legte Ausnahmekönner sein zweites Tor nach, es war sein insgesamt 10. WM-Treffer. Damit übertrifft er Eusebio als portugiesischen Rekordtorschützen bei Weltmeisterschaften.

Und dem nicht genug ist CR7 (41 Jahre, 138 Tage) nun hinter Kamerun-Legende Roger Milla (42 Jahre, 39 Tage) der zweitälteste WM-Torschütze aller Zeiten.

Ronaldo sah sich nach dem enttäuschenden 1:1 zum WM-Auftakt gegen den Kongo massiver Kritik entgegen. Seine Mitspieler nahmen ihn daraufhin in Schutz, auch Teamchef Roberto Martinez hielt dem seiner Meinung nach "besten Torschützen im Weltfußball" die Stange.