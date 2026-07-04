Große Hitze! Frankreich steht gegen Paraguay vor Herausforderung

Frankreich könnte im Achtelfinale gegen Paraguay einen Nachteil haben!

Sportlich konnte Paraguay im Sechzehntelfinale mit dem Sieg im Elfmeterschießen gegen Deutschland für eine Überraschung sorgen. Frankreich ließ hingegen gegen Schweden nichts anbrennen.

Am Samstag (ab 23:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) könnte der Favorit jedoch vor einer Herausforderung stehen. In Philadelphia werden Temperaturen bis zu 40 Grad vorhergesagt. Das Match könnte zu einer wahren Hitzeschlacht werden.

Hitzewarnung wurde ausgesprochen

Der nationale Wetterdienst hat bereits eine Warnung vor "extremer Hitze" herausgegeben. Die Temperaturen können sich sogar nach bis zu 46 Grad anfühlen.

Das Stadion, in dem normalerweise die Philadelphia Eagles auflaufen, hat kein verschließbares Dach und kaum Schattenplätze.

"Wir wissen, dass das Wetter schwierig wird. Man verliert viel Energie. Man schwitzt mehr und verliert mehr Wasser. Manchmal ist man weniger klar im Kopf. Als wir ankamen, war es schon heiß. Jetzt ist es noch heißer, aber damit müssen beide Teams umgehen", sagt Desire Doue.

Paraguay an hohe Temperaturen gewöhnt

Paraguay ist hingegen an die Hitze gewöhnt. "Das ist für uns ganz normal. Hoffentlich wird es morgen noch ein bisschen wärmer", erklärt Junior Alonso.

Auch Trainer Gustavo Alfaro sieht einen kleinen Vorteil: "Das Wetter ist natürlich dem in Asuncion sehr ähnlich." Er nimmt die Temperaturen jedoch auch ernst: "Auch wenn wir an solche Bedingungen gewöhnt sind, ist das ein Wetter, das das Spiel ohne jeden Zweifel beeinflusst."

Der französische Coach Didier Deschamps macht sich dennoch wenig Sorgen: "Es ist nicht ideal. Ich mache mir aber keine allzu großen Gedanken über die Hitze. Zusammen mit dem medizinischen Stab haben wir dafür gesorgt, dass verschiedene Maßnahmen getroffen wurden", berichtet er abschließend.