Der ghanaische Nationalspieler Thomas Partey wird das erste WM-Gruppenspiel der Afrikaner gegen Panama verpassen, weil ihm von kanadischen Behörden die Einreise verweigert wurde.

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Der Villarreal-Profi könne wegen Visa-Problemen nicht von Ghanas WM-Quartier in Boston nach Kanada reisen, bestätigte der Weltverband FIFA.

Mehrere Anklagen wegen Sexualdelikten

Partey ist in England wegen mehrfacher Vergewaltigung und sexueller Nötigung angeklagt. Vor einem Londoner Gericht plädierte er auf nicht schuldig.

Ein Urteil soll nicht vor Mitte 2027 fallen. Die Vorwürfe von mehreren Frauen gehen auf die Jahre 2020 bis 2022 zurück, als Partey für Arsenal spielte. Ghana bestreitet seine WM-Auftaktpartie in der Nacht auf Donnerstag (1.00 Uhr MESZ) in Toronto gegen Panama.

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Für die weiteren Vorrundenpartien dürfte der 32-Jährige wieder zur Verfügung stehen. Diese finden am 23. Juni gegen England und am 27. Juni gegen Kroatien in den USA statt. Dorthin durfte Partey, der bisher 57 Länderspiele für die "Black Stars" absolvierte, einreisen.