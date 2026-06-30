Haaland trifft spät zum Sieg: Norwegen steht im WM-Achtelfinale

Norwegen steht nach einem späten 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste im WM-Achtelfinale. Dort wartet am 5. Juli (22 Uhr) das Duell mit Rekordweltmeister Brasilien.

Die Ivorer erwischen den besseren Start und bestimmen die erste Halbzeit, ohne dabei jedoch wirklich gefährlich zu werden. Die beste Möglichkeit vergibt zunächst Pepe, der eine Hereingabe von Diomande nicht sauber trifft.

Von Erling Haaland wist in den ersten 30 Minuten kaum etwas zu sehen. Der Stürmer kommt bis dahin lediglich auf eine Ballaktion.

Nusa trifft sehenswert

Entgegen dem Spielverlauf geht Norwegen in Führung: Antonio Nusa setzt sich in der 39. Minute stark im Eins-gegen-eins durch und schlenzt den Ball von halblinks sehenswert ins Kreuzeck.

Nur drei Minuten später bietet sich den Skandinaviern die große Chance auf den Doppelschlag. Haaland kommt aus kurzer Distanz zum Kopfball, doch Sangare fälscht den Versuch entscheidend ab.

Nach Seitenwechsel findet die Elfenbeinküste eine Doppelchance vor. Ein Schuss von Doue wird geblockt, Pepe zieht im Nachsetzen ab, der Ball kommt aber zu zentral auf Nyland (55.).

Diallo schlägt zurück

In der 67. Minute hat dann Norwegen die große Chance auf die Vorentscheidung. Heggem kommt nach einem Ödegaard-Corner aus dem Lauf zum Abschluss, der von Diallo auf der Linie geblockt werden kann.

Sechs Minuten später steht wieder Diallo im Mittelpunkt - und dieses Mal auf der anderen Seite. Der ManUnited-Spieler dribbelt nach Doppelpass von Nicolas Pepe durch die halbe Hintermannschaft Norwegens und schiebt daraufhin den Ball ins lange Eck (74.).

Haaland trifft zur Entscheidung

Kurz vor Schluss gehen die Norweger erneut in Führung: Ein starker Pass von Bobb auf Berg in den Strafraum leitet die Szene ein. Berg setzt sich gegen drei Gegenspieler durch und bringt den Ball scharf in die Mitte, wo Haaland in der 86. Minute nur noch einschieben muss.

Der Schlussoffensive von Elfenbeinküste halten die Norweger stand. Die beste Chance hat Diallo in der vierten Minute der Nachspielzeit mit einem starken Freistoß, den Nyland aus dem Kreuzeck kratzt.

Damit erreichen die Skandinavier wie schon bei ihrer letzten WM-Teilnahme 1998 das Achtelfinale. Damals folgte gegen Italien das Aus.