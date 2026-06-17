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VIDEO: Haaland-Doppelpack dank Blackout
Mutige Iraker stellen sich selbst ein Bein und scheitern auch an der eigenen Chancenauswertung.
Norwegen lässt sich vom mutigen Irak nicht beirren und startet mit einem 4:1 in die FIFA Weltmeisterschaft 2026.
Nach der Führung - natürlich durch Haaland - kommt der Außenseiter durch Hussein zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Ein Patzer der Hintermannschaft beschert dem Star-Stürmer aber seinen zweiten Treffer.
In der Schlussphase gehen dem Irak die Kräfte aus, es gibt zwei weitere Gegentore.