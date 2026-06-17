NEWS

VIDEO: Haaland-Doppelpack dank Blackout

Mutige Iraker stellen sich selbst ein Bein und scheitern auch an der eigenen Chancenauswertung.

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Norwegen lässt sich vom mutigen Irak nicht beirren und startet mit einem 4:1 in die FIFA Weltmeisterschaft 2026.

Nach der Führung - natürlich durch Haaland - kommt der Außenseiter durch Hussein zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Ein Patzer der Hintermannschaft beschert dem Star-Stürmer aber seinen zweiten Treffer.

In der Schlussphase gehen dem Irak die Kräfte aus, es gibt zwei weitere Gegentore.

Zum Spielbericht >>>

Die Highlights im VIDEO:

Mehr zum Thema

Haaland-Doppelpack! Norwegen für mutige Iraker zu abgebrüht

Haaland-Doppelpack! Norwegen für mutige Iraker zu abgebrüht

FIFA WM
1
WM-Programm, 16. Juni: Was gelingt Frankreich zum Auftakt?

WM-Programm, 16. Juni: Was gelingt Frankreich zum Auftakt?

FIFA WM
Haaland führt Norwegen zu Sieg über den Irak: Die Statistiken

Haaland führt Norwegen zu Sieg über den Irak: Die Statistiken

FIFA WM
VIDEO: 30-Meter-Hammer von Kylian Mbappé

VIDEO: 30-Meter-Hammer von Kylian Mbappé

FIFA WM
WM-Programm, 16. Juni: Was gelingt Frankreich zum Auftakt?

WM-Programm, 16. Juni: Was gelingt Frankreich zum Auftakt?

FIFA WM
Plötzlich weltbekannt: Die Großmutter im Kap-Verde-Tor

Plötzlich weltbekannt: Die Großmutter im Kap-Verde-Tor

FIFA WM
WM 2026: Die Tabelle der Gruppe I

WM 2026: Die Tabelle der Gruppe I

FIFA WM

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 Highlights Norwegen (Team, Fußball) Irak Erling Braut Haaland