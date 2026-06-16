Showtime für die Österreich-Gruppe bei der WM! Bevor das ÖFB-Team zum Einsatz kommt, startet Argentinien gegen Algerien ins Turnier (ab 03:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der amtierende Weltmeister testete zuletzt gegen Island und siegte dabei 3:0. Gegen Algerien sind die Südamerikaner naturgemäß Favorit.

Die Afrikaner sind allerdings nicht zu unterschätzen, wie auch die letzten Test-Ergebnisse zeigen: 4:0-Sieg gegen Bolivien und ein 1:0-Sieg gegen die Niederlande.

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