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Argentinien ARG
Algerien DZA
Morgen 03:00 Uhr
NEWS
WM um 03:00 Uhr LIVE: Argentinien - Algerien
In der Österreich-Gruppe J trifft Weltmeister Argentinien zum Auftakt auf Algerien. LIVE-Infos:
Showtime für die Österreich-Gruppe bei der WM! Bevor das ÖFB-Team zum Einsatz kommt, startet Argentinien gegen Algerien ins Turnier (ab 03:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Der amtierende Weltmeister testete zuletzt gegen Island und siegte dabei 3:0. Gegen Algerien sind die Südamerikaner naturgemäß Favorit.
Die Afrikaner sind allerdings nicht zu unterschätzen, wie auch die letzten Test-Ergebnisse zeigen: 4:0-Sieg gegen Bolivien und ein 1:0-Sieg gegen die Niederlande.