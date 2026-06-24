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Promise David
Kone unterstützt Kanada trotz schwerer Verletzung im Stadion
Der 24-Jährige wurde bereits erfolgreich operiert und feuert sein Team nun im Duell gegen die Schweiz aus dem Stadion an.
Schöne Szene vor dem Spiel zwischen Kanada und der Schweiz!
Ismael Kone, der sich im Spiel gegen Katar nach einem Horror-Foul von Assim Madibo schwer verletzt hat und bereits operiert wurde, wird im Rollstuhl ins Stadion geschoben.
Zahlreiche Fans jubeln ihm zu und auch "Magenta"-Experte Thomas Müller zeigt sich erfreut. Während laufender Übertragung begrüßte er den 24-Jährigen und sagt: "Hey, alles Gute, Kumpel".
Vor Kurzem gab die FIFA zudem die Sperre von Assim Madibo bekannt, der seinem Gegenspieler einen Beinbruch zufügte. Mehr dazu >>>