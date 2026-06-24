Schweiz Schweiz SUI Kanada Kanada CAN
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2:1
0:0 , 2:1
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Kone unterstützt Kanada trotz schwerer Verletzung im Stadion

Der 24-Jährige wurde bereits erfolgreich operiert und feuert sein Team nun im Duell gegen die Schweiz aus dem Stadion an.

Kone unterstützt Kanada trotz schwerer Verletzung im Stadion Foto: © IMAGO / Anadolu Agency
Textquelle: © LAOLA1
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Schöne Szene vor dem Spiel zwischen Kanada und der Schweiz!

Ismael Kone, der sich im Spiel gegen Katar nach einem Horror-Foul von Assim Madibo schwer verletzt hat und bereits operiert wurde, wird im Rollstuhl ins Stadion geschoben.

Zahlreiche Fans jubeln ihm zu und auch "Magenta"-Experte Thomas Müller zeigt sich erfreut. Während laufender Übertragung begrüßte er den 24-Jährigen und sagt: "Hey, alles Gute, Kumpel".

Vor Kurzem gab die FIFA zudem die Sperre von Assim Madibo bekannt, der seinem Gegenspieler einen Beinbruch zufügte. Mehr dazu >>>

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