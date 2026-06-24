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WM heute: Schweiz - Kanada

Die Schweizer fordern im Topspiel in Gruppe B Gastgeber Kanada. LIVE-Infos:

WM heute: Schweiz - Kanada Foto: © IMAGO / Action Plus
Textquelle: © LAOLA1
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Topspiel in Gruppe B! Die Schweiz trifft auf Gastgeber Kanada - beide Teams haben noch die Chance auf den Gruppensieg (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Kanada führt die Tabelle vor dem finalen Spiel mit vier Punkten an, die Eidgenossen haben ebensoviele Zähler auf dem Konto. Durch das bessere Torverhältnis reicht den Kanadiern aber bereits ein Remis, um Gruppenerster zu werden.

Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>

Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>

LIVE-Ticker:

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