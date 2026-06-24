WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Schweiz - Kanada

Die FIFA WM 2026 geht am Mittwoch mit dem Spiel Schweiz gegen Kanada (ab 21:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV & ServusTV On. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland überträgt ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Mittwoch, 24.06., 21:00 Uhr: Schweiz vs. Kanada

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ARD & MagentaTV

Mittwoch, 24.06., 21:00 Uhr: Bosnien-Herzegowina vs. Katar

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 00:00 Uhr: Schottland vs. Brasilien

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 00:00 Uhr: Marokko vs. Haiti

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 03:00 Uhr: Tschechien vs. Mexiko

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 03:00 Uhr: Südafrika vs. Südkorea

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: MagentaTV

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