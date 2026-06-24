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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Schweiz - Kanada

WM 2026 heute live: Wo läuft Schweiz gegen Kanada am Mittwoch ab 21:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Schweiz - Kanada Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Mittwoch mit dem Spiel Schweiz gegen Kanada (ab 21:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV & ServusTV On. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland überträgt ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Mittwoch, 24.06., 21:00 Uhr: Schweiz vs. Kanada

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Mittwoch, 24.06., 21:00 Uhr: Bosnien-Herzegowina vs. Katar

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 00:00 Uhr: Schottland vs. Brasilien

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 00:00 Uhr: Marokko vs. Haiti

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 03:00 Uhr: Tschechien vs. Mexiko

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 03:00 Uhr: Südafrika vs. Südkorea

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

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