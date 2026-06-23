Endspiel gegen ÖFB-Team! Algerien dreht Spiel gegen Jordanien

Algerien gewinnt am zweiten Spieltag der WM-Gruppe J mit 2:1 gegen Jordanien und hält damit die Chance auf den Aufstieg ins Sechzehntelfinale am Leben.

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Beide Teams standen in der Partie bereits unter enormem Druck. Nach den Auftaktniederlagen gegen Argentinien beziehungsweise Österreich war ein Sieg praktisch Pflicht. Während Algerien mit einem Erfolg zu Österreich aufschließen konnte, drohte Jordanien im Falle einer weiteren Niederlage das vorzeitige WM-Aus.

Jordanien nutzt seine Chance eiskalt

Die Algerier übernehmen von Beginn an die Kontrolle und kommen früh zur ersten Gelegenheit. Amine Gouiri zieht nach nur drei Minuten von links in den Strafraum, setzt den Ball aber lediglich ans Außennetz.

In weiterer Folge dominiert der Favorit das Geschehen und verzeichnet zeitweise mehr als 75 Prozent Ballbesitz. Die besten Möglichkeiten gehören ebenfalls den "Wüstenfüchsen". Riyad Mahrez vergibt nach einem perfekten Steilpass von Hicham Boudaoui eine große Chance (20.), wenig später zwingt Fares Chaibi Jordanien-Keeper Yazeed Abulaila zu seiner ersten Parade (21.).

Auch danach hält Abulaila seine Mannschaft im Spiel. Zunächst pariert er gegen Gouiri (29.), ehe er wenig später erneut stark gegen Mahrez rettet (33.).

Jordanien konzentriert sich auf schnelle Gegenangriffe und schlägt schließlich überraschend zu. Nach einem Doppelpass auf der linken Seite verpasst Musa Al-Tamari zunächst den Ball, wodurch dieser perfekt vor die Füße von Nizar Al-Rashdan fällt. Der Mittelfeldspieler trifft mit dem Außenrist zum 1:0 für den Außenseiter (36.).

Getragen von der Führung verteidigen die Jordanier den Vorsprung bis zur Pause und gehen nicht unverdient mit einer Führung in die Kabine.

Joker leiten die Wende ein

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Algerien die spielbestimmende Mannschaft. Ibrahim Maza prüft Abulaila mit einem Distanzschuss (54.), Jordanien bleibt über Umschaltsituationen allerdings stets gefährlich.

Die Erlösung für die Nordafrikaner folgt schließlich nach einer Standardsituation. Mahrez bringt einen Eckball punktgenau zur Mitte, wo der zur Pause eingewechselte Nadir Benbouali gegen zwei Gegenspieler hochsteigt und den Ball zum 1:1 ins linke Eck köpft (69.).

Nun erhöht Algerien den Druck deutlich. Ait Nouri verpasst unmittelbar nach dem Ausgleich die mögliche Führung, auf der Gegenseite kann Luca Zidane einen Abschluss von Mahmoud Al-Mardi entschärfen (71.).

In der Schlussphase belohnt sich der Favorit schließlich für den hohen Aufwand. Joker Anis Hadj Moussa holt einen Eckball heraus und bringt diesen selbst zur Mitte. Nach einem geblockten Kopfball von Ramy Bensebaini landet der Ball bei Gouiri, der aus kurzer Distanz zum 2:1 einschiebt (82.).

Maza vergibt kurz vor Schluss noch die Vorentscheidung (89.), am verdienten Sieg der Algerier ändert das jedoch nichts mehr.

Entscheidungsspiel gegen Österreich am letzten Spieltag

Durch den Erfolg hält Algerien nun bei drei Punkten und liegt in Gruppe J aufgrund der schlechteren Tordifferenz knapp hinter Österreich auf Rang drei.

Jordanien bleibt punktelos und steht bereits vor dem letzten Spieltag als Gruppenletzter fest. Argentinien ist durch dieses Ergebnis gleichzeitig vorzeitig Gruppensieger.

Für Algerien geht es am kommenden Sonntag (4:00 Uhr MESZ) im direkten Duell mit Österreich um den Einzug in die K.o.-Phase. Jordanien trifft zeitgleich auf Argentinien.

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