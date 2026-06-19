Zweiter Auftritt von Marokko bei der Fußball-WM 2026! In der Nacht von Freitag auf Samstag (MEZ/ab 0:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) trifft man in Boston auf Schottland.

Die Schotten konnten in ihrem ersten WM-Gruppenspiel einen erwartbaren 1:0-Sieg gegen Haiti einfahren und halten damit bei drei Punkten.

Noch ohne Sieg im laufenden Turnier ist Marokko. Gegen Rekord-Weltmeister Brasilien spielte man zum Auftakt 1:1. Ismael Saibari, der vor einem Wechsel zum FC Bayern stehen soll, erzielte das Tor für die Marokkaner.

Gegen Schottland ist der WM-Halbfinalist von 2022 leichter Favorit.

Tabelle/Ergebnisse der Gruppe C >>>

LIVE-Ticker: