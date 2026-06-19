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Morgen 00:00 Uhr
NEWS
WM heute um Mitternacht: Schottland - Marokko
Schottland hat bereits drei Punkte am Konto, gegen Marokko ist man dennoch leichter Außenseiter. LIVE-Infos:
Zweiter Auftritt von Marokko bei der Fußball-WM 2026! In der Nacht von Freitag auf Samstag (MEZ/ab 0:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) trifft man in Boston auf Schottland.
Die Schotten konnten in ihrem ersten WM-Gruppenspiel einen erwartbaren 1:0-Sieg gegen Haiti einfahren und halten damit bei drei Punkten.
Noch ohne Sieg im laufenden Turnier ist Marokko. Gegen Rekord-Weltmeister Brasilien spielte man zum Auftakt 1:1. Ismael Saibari, der vor einem Wechsel zum FC Bayern stehen soll, erzielte das Tor für die Marokkaner.
Gegen Schottland ist der WM-Halbfinalist von 2022 leichter Favorit.
Tabelle/Ergebnisse der Gruppe C >>>