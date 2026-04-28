ÖFB-Gegner muss um Goalie bangen

Bittere Nachrichten für ÖFB-Gegner Algerien!

Goalie Luca Zidane hat sich im Ligaspiel von Granada gegen Almeria verletzt.

Wie der Klub mitteilt, hat sich der 27-Jährige einen Kiefer- und Kinnbruch zugezogen. Mit dem medizinischen Personal soll jetzt über die Behandlung entschieden werden.

Zidane war zuletzt Stammgoalie

Klar ist auch: Der Sohn von Zinedine Zidane war zuletzt Stammtorhüter bei Algerien. Ausgerechnet kurz vor der WM droht dem ehemaligen Nachwuchsnationalspieler Frankreichs nun ein längerer Ausfall.

Vater Zinedine wurde 1998 mit Frankreich Weltmeister, erreichte 2006 das Finale. In Berlin flog er allerdings nach einem Kopfstoß mit Rot vom Platz.