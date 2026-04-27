Sasa Kalajdzic zählt aktuell zweifelsohne zu den besten Spielern der ADMIRAL Bundesliga. Fünf Tore stehen beim 28-jährigen Stürmer seit der Punkteteilung zu Buche - kein anderer Spieler traf in diesem Zeitraum öfters.

Beim Gastspiel gegen den TSV Hartberg lieferte Kalajdzic seine wohl beste Saisonleistung im Trikot der Linzer ab - Traumtor inklusive. In Episode 77 der Ansakonferenz diskutieren Hannes, Harald und Patrick über die Zukunft des Wolverhampton-Leihspielers und ordnen zugleich seine Rolle bei der anstehenden WM ein.

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