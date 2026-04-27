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Kalajdzic: Fixstarter bei der Weltmeisterschaft?
Im Trikot der Linzer blüht der großgewachsene Stürmer immer mehr auf. Nach seiner Galavorstellung gegen Hartberg traut ihm die Ansakonferenz bei der WM gar eine Hauptrolle zu.
Sasa Kalajdzic zählt aktuell zweifelsohne zu den besten Spielern der ADMIRAL Bundesliga. Fünf Tore stehen beim 28-jährigen Stürmer seit der Punkteteilung zu Buche - kein anderer Spieler traf in diesem Zeitraum öfters.
Beim Gastspiel gegen den TSV Hartberg lieferte Kalajdzic seine wohl beste Saisonleistung im Trikot der Linzer ab - Traumtor inklusive. In Episode 77 der Ansakonferenz diskutieren Hannes, Harald und Patrick über die Zukunft des Wolverhampton-Leihspielers und ordnen zugleich seine Rolle bei der anstehenden WM ein.
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