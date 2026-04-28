Gibt es bei der WM eine Änderung der Karten-Sperrenregelung?

Bei der Fußball-WM könnte es zu einer Änderung der Sperrenregelung kommen.

Laut einem Bericht der "BBC" sollen gelbe Karten künftig nach der Gruppenphase verfallen, statt wie üblich nach dem Viertelfinale. Somit ist die Gefahr einer Sperre wichtiger Spieler deutlich geringer.

Zusätzliche K.o.-Runde durch Modus-Änderung

Auslöser dafür ist, dass 48 Teams am Großevent teilnehmen, nicht 32 und es somit eine zusätzliche K.o.-Runde gibt.

Qualifiziert sich eine Mannschaft für das Viertelfinale, ist das ihre sechste Partie. Zwei gelbe Karten würden der alten Regelung zufolge eine Sperre ergeben.

Wie die "BBC" nun mitteilt, soll die Lösung nicht auf eine Veränderung der Kartenanzahl für eine Sperre auf drei gesetzt werden, sondern eine Aufteilung des Turniers in zwei Phasen passieren.

Entscheidung bereits am Dienstag?

Die gelben Karten sollen demnach nach Duell Nummer drei gelöscht werden. Ab dem Sechzehntelfinale wird erneut gezählt.

Ein Spieler fehlt somit nur, wenn er entweder in der Gruppenphase in zwei der drei Spiele oder zweimal beginnend vom Sechzehntelfinale bis zum Viertelfinale eine Verwarnung erhält.

In Vancouver findet am Dienstag das FIFA-Council statt, dort wird das Thema wohl noch einmal diskutiert und womöglich beschlossen werden.